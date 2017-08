Han Solo: Ron Howard e Chewbacca in una foto dal set!

Mentre non ci sono ancora altre novità riguardo l'atteso Episodio VIII di Star Wars in uscita a Dicembre, Ron Howard e la sua pagina twitter da soli continuano a rendere eccitante il marketing per il film antologico sul giovane Han Solo!

Il regista di A Beautiful Mind ha infatti condiviso sui social una nuova immagine dal set di Han Solo: A Star Wars Story. Questa volta, dopo averci mostrato inizialmente dettagli poco rilevanti e la presenza di costume iconico (che ovviamente ha dato il via a tantissime speculazioni), la foto è quasi un selfie ma a renderla preziosa è la presenza sul monitor di regia del Wookie più amato della galassia lontana lontana!

Tutti gli indizi ci portano a pensare che Ron Howard si stia divertendo come un bambino sul set di Guerre stellari. Ecco la foto:

La Lucasfilm guidata da Kathleen Kennedy ha ingaggiato Howard dopo aver inizialmente collaborato al progetto con Phil Lord e Chris Miller. I registi di The Lego Movie sono stati licenziati nel corso delle riprese per divergenze creative, a quanto pare lo studios non gradiva gli eccessivi toni da commedia ricercati dalla direzione del duo.

Nel cast di Han Solo: A Star Wars Story troviamo Emilia Clarke, Thandie Newton, Woody Harrelson, Donald Glover nei panni di Lando Calrissian e Alden Ehrenreich in quelli di Han Solo. Il film uscirà a Maggio 2018!

