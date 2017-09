Han Solo: Ron Howard anticipa "epoche disperate e pericolose" in una nuova foto

Le riprese di Han Solo: A Star Wars Story proseguono senza sosta così come proseguono le anticipazioni fornite via Twitter dal regista Ron Howard. La nuova foto diffusa da Howard, immersa in un'atmosfera nebbiosa e cupa, è accompagnata dalla scritta: "Stiamo girando una scena su epoche disperate e pericolose nella Galassia". A cosa farà riferimento?

Shooting a scene about desperate and dangerous times in the Galaxy pic.twitter.com/AtNZPOkzFO — Ron Howard (@RealRonHoward) September 23, 2017

Nel cast di Han Solo: A Star Wars Story troviamo anche Thandie Newton, Woody Harrelson, Donald Glover nei panni di Lando Calrissian e Alden Ehrenreich in quelli di Han Solo.

Han Solo: A Star Wars Story uscirà a Maggio 2018.

