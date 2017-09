Han Solo: Ron Howard annuncia Paul Bettany nel cast dello spinoff di Star Wars

La produzione del film Han Solo: A Star Wars Story continua spedita dopo i primi intoppi. A Giugno infatti i registi di The Lego Movie, Phil Lord e Chris Miller, sono stati licenziati dalla Lucasfilm per divergenze creative e al loro posto è intervenuto a salvare la pellicola Ron Howard.

Dal primo giorno sul set Howard ci ha divertito con diversi tweet, regalandoci ogni tanto anche qualche anticipazione sull'attesa produzione. Ora il regista di Apollo 13 annuncia sul social network la preziosa aggiunta di una sua vecchia conoscenza: Paul Bettany!

L'attore interprete di Visione nei film dell'Universo Cinematico Marvel ha infatti già lavorato in passato con Ron Howard in film come A Beautiful Mind e Il Codice Da Vinci. L'arrivo di Bettany è stato così commentato dal regista: "L'Orlo Esterno è appena diventato un po' più grande...questa è la terza volta che ho l'opportunità di lavorare con Paul, è uno spasso e un vero talento!" Ecco il tweet:

The Outer Rim just got a little bit wilder #PaulBettany #ForceFriday pic.twitter.com/KzuAwhcIXy — Ron Howard (@RealRonHoward) 1 settembre 2017

Nel cast di Han Solo: A Star Wars Story troviamo Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke e Woody Harrelson. Il film dovrebbe arrivare nei cinema americani il 25 maggio 2018.

