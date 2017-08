Han Solo: Michael K. Williams sarà tagliato dal montaggio finale?

Michael K. Williams non apparirà nel film dedicato a Han Solo. L'attore, secondo quanto riportano le fonti di Variety, non ha infatti potuto tornare sul set per partecipare alle nuove riprese a causa del suo impegno in Red Sea Diving Resort.

Le scene aggiuntive sono state necessarie dopo il licenziamento di Phil Lord e Christopher Miller e l'arrivo alla regia di Ron Howard.

Il personaggio affidato a Williams veniva descritto come metà umano e metà animale, tuttavia non si conoscono ulteriori dettagli.

Il lungometraggio con protagonisti Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke e Woody Harrelson dovrebbe comunque arrivare regolarmente nei cinema americani il 25 maggio 2018.

