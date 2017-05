Guardians of the Galaxy Vol. 3 : James Gunn avrebbe svelato la data di uscita

Poche ore fa vi abbiamo dato notizia del commovente messaggio postato su Facebook con cui il regista di Guardiani della Galassia Vol. 2 James Gunn ringrazia il pubblico per l'eccezionale accoglienza ricevuta dal film.

Nel finale Gunn sembra sbilanciarsi e suggerire un'informazione che farà drizzare le orecchie ai fan. Nelle ultime righe della sua lunga e commovente lettera, il regista potrebbe aver svelato la release di Guardians of the Galaxy Vol. 3. Ecco la frase esatta: "Vi amo tutti e continuerò a stare con voi per i prossimi tre anni mentre creeremo il Volume 3."

Questa frase lascerebbe pensare a una possibile release del terzo capitolo della saga dei Guardiani nel 2020, il che coinciderebbe più o meno col lasso di tempo trascorso tra Guardiani della Galassia (1 agosto 2014) e il sequel (5 maggio 2017).

I Marvel Studios avrebbero già messo in cantiere tre film in uscita nel 2020, uno il 1 maggio, uno il 7 agosto e un terzo il 6 novembre. Quale di queste tre date sarà quelle di Guardians of the Galaxy Vol. 3?

