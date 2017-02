Guardiani della Galassia Vol. 2: la prima foto di Kurt Russell nei panni di Ego, domani un nuovo trailer

Domani, martedì 28 febbraio, la star Chris Pratt sarà ospite dello show di Jimmy Kimmel e nell'occasione verrà lanciato un nuovo trailer di Guardiani della Galassia Vol. 2! il trailer accompagnerà l'uscita in sala di Logan - The Wolverine, in uscita il 1 marzo in Italia.

In più nelle ultime ore è comparsa in rete la prima foto di Ego il Pianeta Vivente (per adesso non ufficiale) che mostra il personaggio non più in versione giocattolo, ma con le fattezze del suo interprete Kurt Russell. Trovate la foto di seguito.

Nel frattempo Yondu, personaggio della saga dei Guardiani della Galassia, ha svelato la sua presenza in Avengers: Infinity War. L'attore Michael Rooker ha postato una foto su Instagram in cui indossa il famigerato cappellino fornito alla troupe del film Marvel. Che combinerà nella guerra totale tra Avengers? Lo scopriremo prossimamente.

Having a great morning so far at my lovely local Starbucks in Peachtree city Georgia.....ShitYes!!! Un post condiviso da Michael Rooker (@michael_rooker) in data: 25 Feb 2017 alle ore 08:19 PST

