Guardiani della Galassia 2, i titoli di testa saranno "molto più fighi", parola di James Gunn

L'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 2 si avvicina e il regista James Gunn non appare preoccupato di mantenersi sugli standard del MCU e sulle aspettative del pubblico. Le sue pagine sui social media sono ricche di anteprime e anticipazioni, da ciò che si è visto il sequel sembra mantenere le stesse qualità del primo capitolo, ma alcune cose cambieranno, come i titoli di testa.

Nonostante quelli di Guardiani della Galassia fossero originali ed efficaci, Gunn è sicuro che quelli che vedremo a breve nelle sale sapranno portare l'idea di titoli su un nuovo livello. Rispondendo a un fan su Twitter, ha infatti dichiarato che "saranno molto più fighi" rispetto al primo capitolo.

@JamesGunn Is there gonna be an opening title sequence as cool as in the first film?