Gotham City Sirens: David Ayer risponde ai rumor che lo volevano fuori dal film

Dopo le critiche piovute su Suicide Squad e le continue rivoluzioni nel DC Universe, l'ultimo rumor diffusosi vedeva a rischio la posizione di David Ayer alla regia di Gotham City Sirens. Le scarse informazioni trapelate finora sulla produzione avevano fatto sospettare a qualcuno che Warner Bros. volesse scaricare Ayer sostituendolo con un altro autore.

Ayer ha scelto di non dire una parola riguardo al rumor, ma è tornato a usare Twitter per commentare a suo modo la voce circolata smentendola elegantemente attraverso la pubblicazione di una foto di Harley Quinn. Warner Bros. non ha annunciato Gotham City Sirens al Comic-Con, ma a quanto pare il film sarebbe vivo e vegeto così come il suo regista.

