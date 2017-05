Good Time: Robert Pattinson sconvolto e trasandato nelle foto del film

Robert Pattinson sembra aver trovato il suo habitat ideale nel cinema indipendente. Dopo essere apparso nell'avventuroso Civiltà perduta di James Gray, presto vedremo la star di Twilight nell'action Good Time, che farà il suo debutto in concorso al Cannes Film Festival. Nel frattempo sono circolate le prime foto del film che mostrano Pattison disperato e sconvolto intento a vagare per la città.

Good Time, diretto dai fratelli Ben Safdie e Joshua Safdie, racconta la storia di un uomo che si immerge nel sottobosco criminale per liberare il fratello dalla prigione. Il film si svolge nell'arco di una notte. Fanno parte del cast anche Jennifer Jason Leigh e Barkhad Abdi.

Quando il fratello minore finisce in carcere dopo una rapina finita male, Constantine Nikas si imbarca in un'odissea nel sottobosco criminale della città nel disperato tentativo di aiutarlo a uscire. Nel corso di una pericolosa notte, Constantine sprofonderà nella follia e nella violenza mentre è in lotta contro il tempo per salvare il fratello e se stesso.

