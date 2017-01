Gomorra incontra Friends: ecco la sigla del mashup (VIDEO)

Cristiano Ogrisi

A pochi giorni dalla fine delle riprese della terza stagione di Gomorra - La Serie, la pagina Facebook Amarcord ha condiviso un divertente mashup tra le avventure della famiglia Savastano e della malavita dei clan camorristi e quelle dei sei amici di Manhattan, con il famoso motivetto I'll be there for you dei Rembrandts a fare da sfondo.

La terza stagione, dopo il successo di critica e ascolti della seconda, tornerà su Sky Atlantic nella primavera 2017, probabilmente tra aprile e maggio.

Una produzione che ha cambiato gli standard delle serie televisive italiane, aggiudicandosi il titolo di serie tv più vista di sempre su Sky fino all'arrivo di The Young Pope di Paolo Sorrentino, con una media di oltre 1 milione di telespettatori a puntata e il plauso unanime della critica anche all'estero. Un successo internazionale anche con la seconda stagione, la serie è stata venduta in oltre 150 Paesi al mondo con un debutto, ad Agosto 2016, sul canale Sundance TV negli Stati Uniti, noto per la sua programmazione di successo, ed è stata accolta con grande entusiasmo dalla critica USA.

