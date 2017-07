Godzilla: King of the Monsters, il marketing virale anticipa un primo sguardo a Mothra

Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures hanno diffuso una nuova immagine legata all'atteso Godzilla: King of the Monsters. L'immagine in questione, appartenente a una campagna di marketing virale legata al misterioso account Twitter Monarch Sciences, anticiperebbe un primo sguardo a Mothra. La scritta riporta: "Unlocked: Monarch Classified File #63061 - Temple of the Moth, Yucca Province - E. Russell #MonarchSighting."

Unlocked: Monarch Classified File #63061 - Temple of the Moth, Yucca Province - E. Russell #MonarchSighting pic.twitter.com/bCSAomvpCM — [MONARCH] (@MonarchSciences) July 22, 2017

Godzilla: King of the Monsters, nuovo capitolo del MonsterVerse Legendary, era stato anticipato alla fine di Kong: Skull Island quando lo scienziato della Monarch Houston Brooks mostra a James Conrad (Tom Hiddleston) e Mason Weaver le immagini di una caverna con su incisi i dipinti di Mothra, Rodan e Ghidorah in battaglia.

Godzilla: King of the Monsters vede nel cast Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, e Zhang Ziyi.

Fanno parte del cast anche Ken Watanabe, Aaron Taylor-Johnson, Charles Dance, Sally Hawkins, Bryan Cranston ed Elizabeth Olsen.

La regia è di Michael Dougherty, autore anche della sceneggiatura insieme a Zach Shields.

Le riprese si svolgeranno prevalentemente ad Atlanta, in Georgia, in vista di un arrivo nelle sale americane previsto per il mese di marzo 2019.

