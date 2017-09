Godzilla: King of Monsters, finite le riprese del sequel!

Il regista Michael Dougherty, condividendo degli scatti via Twitter, ha rivelato che si sono concluse le riprese del sequel di Godzilla, King of the Monsters.

Gli scatti contengono anche un interessante dettaglio: un cappello dell'USS Scorpion, uno dei due sottomarini nucleari che la Marina degli Stati Uniti ha perso nelle profondità degli oceani.

That's a wrap. Thank you to my amazing cast and crew. @GodzillaMovie pic.twitter.com/foSQth8vYX — Mike Dougherty (@Mike_Dougherty) September 27, 2017

Godzilla: King of the Monsters racconterà gli eroici sforzi dell'agenzia Monarch e dei suoi membri nell'affrontare un gruppo di mostri di enormi dimensioni, tra cui il potente Godzilla che si scontra con Mothra, Rodan e la sua nemesi più grande, la creatura a tre teste conosciuta con il nome di King Ghidorah. Quando queste antiche super specie, considerate solo esistenze mitologiche, entrano di nuovo in azione, il destino dell'umanità sarà in pericolo.

Nel cast Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, e Zhang Ziyi. Con loro anche Ken Watanabe, Aaron Taylor-Johnson, Charles Dance, Sally Hawkins, Bryan Cranston ed Elizabeth Olsen.

