Gatta cenerentola, clip in esclusiva del film d’animazione di Alessandro Rak

Patrizio Marino

Alessandro Rak torna a Venezia dopo il successo de L'arte della felicità, per presentare la sua Gatta Cenerentola in concorso nella Sezione Orizzonti.

Il film d'animazione, diretto anche da Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, si incentra su Cenerentola cresciuta all'interno della Megaride, enorme nave ferma nel porto di Napoli da più di 15 anni. Qui il Capo della Polizia e 'O Re e i suoi scagnozzi sono in contrasto per il controllo del territorio. Oppressa dalla temibile matrigna e delle sue perfide sei figlie, Cenerentola vive così in un drammatico contesto di ingiustizia, traffici illegali e rivalità. Tutto cambierà, però, con la scoperta dell'amore.

Massimiliano Gallo, Alessandro Gassmann, Maria Pia Calzone e Mariano Rigillo sono alcuni degli attori che hanno prestato la voce ai protagonisti del film, mentre Daniele Sepe ed Enzo Gragnaniello sono tra gli interpreti delle musiche e delle canzoni che fanno da colonna sonora a Gatta Cenerentola.

Oggi vi presentiamo una clip esclusiva del film che sarà distribuito dal prossimo giovedì 14 settembre nei nostri cinema da Videa.

