Gal Gadot sarà la star del thriller "Ruin"?

Gal Gadot, la star di Wonder Woman, potrebbe essere la protagonista del nuovo film diretto dal regista Justin Kurzel. Il progetto si intitola Ruin e sarà finanziato dalla MadRiver Pictures di Marc Butan.

Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2018, permettendo così all'attrice di non avere problemi in vista dell'inizio della produzione del sequel del cinecomic affidato nuovamente alla regista Patty Jenkins, previsto per l'estate.

Il film racconterà la storia di un ex nazista che viaggia nella Germania post seconda Guerra mondiale. Determinato a espiare le azioni che ha compiuto durante il conflitto, l'uomo dà la caccia ai membri ancora in vita del team del gruppo mortale di SS di cui faceva parte.

