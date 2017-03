Frozen, Kristen Bell: "Inizieremo a lavorare al sequel entro la fine del mese"

Kristen Bell ha svelato che inizierà a lavorare al sequel di Frozen - Il regno di ghiaccio nelle prossime settimane.

L'attrice, intervistata dal sito Collider, ha infatti svelato: "I registi Chris Buck e Jennifer Lee hanno appena completato la sceneggiatura e stanno ancora facendo degli aggiustamenti, ma penso che dovremmo iniziare a lavorare nello studio di registrazione prima della fine del mese".

La voce di Anna ha dichiarato: "La storia è grandiosa... Quello che so è che l'intero team non realizzerebbe niente tanto per farlo. E' per questo motivo che ci è voluto così tanto persino per annunciare che avrebbero girato un secondo film".

Kristen ha inoltre rivelato che i suoi figli non sono particolarmente colpiti dall'idea che la loro mamma sia Anna: "E' nel nostro DNA rifiutare tutto quello che fanno i nostri genitori".

La star ha aggiunto: "Sanno che sono lei ma non appena cerco di cantare a casa dichiarano 'No mamma, smettila'. Non lo accettano".

