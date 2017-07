Flatliners - Linea Mortale: un nuovo, inquietante, trailer del film

La Sony ha condiviso un trailer inedito di Flatliners - Linea mortale, il progetto diretto da Niels Arden Oplev che debutterà nei cinema americani il 29 settembre ed è ispirato all'omonimo film (in italiano Linea mortale) realizzato nel 1990 da Joel Schumacher.

La storia ha come protagonisti cinque studenti di medicina, ossessionati dal mistero di cosa si cela oltre il confine della vita. I giovani decidono di vivere delle esperienze di pre-morte, sperimentando in prima persona cosa dovrebbe accadere nel potenziale aldilà. Gli esperimenti diventano però sempre più pericolosi e i ragazzi vengono tormentati dagli errori compiuti nel loro passato, oltre ad affrontare delle conseguenze sovrannaturali dovute all'aver oltrepassato il confine.

La sceneggiatura è stata firmata da Ben Ripley e tra i protagonisti ci sono Ellen Page, Diego Luna e Nina Dobrev.

Il nuovo trailer:

Home News Flatliners - Linea Mortale: un nuovo,...