Fast & Furious: Tyrese Gibson non ci sta e pubblica un vecchio video di The Rock in versione hater

A quanto pare ci vorrà un po' di tempo prima che la nuova lite all'interno della famiglia di Fast & Furious si plachi. L'annuncio della messa in produzione dello spinoff su Luke Hobbs, personaggio interpretato da Dwayne Johnson, e del relativo slittamento nell'uscita di Fast & Furious 9 non va proprio giù a Tyrese Gibson che torna a parlare del ritardo comodamente seduto sul retro di una limousine.

"Tutti pensano che io odi Dwayne per via di questo spin-off" spiega Gibson "ma non è così. La verità è che avrei voluto vederlo uscire in un momento diverso. La famiglia di Fast and the Furious, i fans, la tribù, le persone che lavorano a 16 anni al franchise, sono danneggiate dal ritardo con cui uscirà il nuovo film della saga. E' successo solo una volta in passato che ci sia stato un ritardo, quando abbiamo perso il nostro fratello Paul Walker. Perché ritardare un'uscita adesso?"

Tyrese Gibson rincara, poi, la dose diffondendo un video inedito in cui The Rock distrugge il suo sesto album, Black Rose, uscito nel 2015, con discreta cattiveria e coloriti insulti. Il tutto accompagnato dalla scritta "Gli haters si presentano in molte forme".

Haters come in many forms...... In my Kanye voice #BlackRose is one of the greatest R&B Soul Albums of all time Un post condiviso da TYRESE (@tyrese) in data: 11 Ott 2017 alle ore 09:25 PDT

