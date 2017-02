Fast & Furious 8: un nuovo poster ufficiale del film

La Universal Pictures ha diffuso il poster ufficiale di The Fate of the Furious, l'ottavo capitolo del franchise di Fast and Furious - Solo parti originali. Nel film, in arrivo nelle sale il 14 aprile, Dom e Letty si sono sposati, mentre Brian e Mia hanno deciso di ritirarsi dal gruppo i cui membri, dopo questi cambiamenti, hanno iniziato ad avere una vita normale.

Una misteriosa donna seduce però Dom e lo riconduce nel mondo del crimine, mettendolo in una situazione molto difficile.

Nel prossimo capitolo dell'adrenalinico franchise, diretto da F. Gary Gray, torneranno in azione Vin Diesel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Elsa Pataky e Lucas Black. Nel lungometraggio reciteranno anche Jason Statham, Kurt Russell, Charlize Theron, Helen Mirren e Scott Eastwood.

