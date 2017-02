Fast & Furious 8: scene inedite nel trailer internazionale

La Universal Pictures ha diffuso un nuovo trailer internazionale di The Fate of the Furious, l'ottavo capitolo del franchise di Fast and Furious - Solo parti originali, in cui sono contenute delle sequenze inedite. Nel film, in arrivo nelle sale il 14 aprile, Dom e Letty si sono sposati, mentre Brian e Mia hanno deciso di ritirarsi dal gruppo i cui membri, dopo questi cambiamenti, hanno iniziato ad avere una vita normale.

Una misteriosa donna (Theron) seduce però Dom e lo riconduce nel mondo del crimine, mettendolo in una situazione molto difficile.

Ecco il video:

Nel prossimo capitolo dell'adrenalinico franchise, diretto da F. Gary Gray, torneranno in azione Vin Diesel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Elsa Pataky e Lucas Black. Nel lungometraggio reciteranno anche Jason Statham, Kurt Russell, Charlize Theron, Helen Mirren e Scott Eastwood.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Fast & Furious 8: scene inedite nel trailer...