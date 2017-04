Fast 8: Charlize Theron mette le cose in chiaro su Vin Diesel e "quel bacio"

Cristiano Ogrisi

Dal trailer di Fast & Furious 8, abbiamo scoperto che Charlize Theron e Vin Diesel si baceranno e il tour promozionale della Universal ha puntato molto su questo momento del film, anche se i punti di vista degli interpreti sembrano essere molto distanti. Vin Diesel ha dichiarato infatti:

"Non mi potevo di certo lamentare. Charlize Theron non è male come partner da baciare. Mi chiedete se le è piaciuto? Mio Dio, certo. Un bacio non mente, le labbra non mentono. No. È stata grande."

Durante uno degli ultimi episodi del The Ellen Show, la Theron, che interpreta la perfida Cipher che rivolta il personaggio di Diesel contro tutta la sua crew, ha raccontato il suo diverso punto di vista:

"Non capisco. Cioè si vede, la mia mano sta forzando il suo viso, che è un po' quello che succede in tutto il film. Lui ama Letty, cioè Michelle Rodriguez. Io sono la ragazza pazza che gli fa cose orribili e il suo personaggio sta lì, come un pesce morto, immobile. E io quell'uomo stavo baciando, mentre lui va in giro a dire che è stato il momento migliore della mia vita... assurdo! A me l'uomo piace un po' più passionale... stiamo confondendo la realtà con la finzione. Cioè, sembra davvero che io gli stia aggredendo la faccia con la bocca!"

Nell'ottavo film, in arrivo nelle sale il 14 aprile, Dom (Diesel) e Letty (Rodriguez) si sono sposati e il gruppo ha iniziato ad avere una vita normale. Una misteriosa donna seduce però Dom e lo riconduce nel mondo del crimine, mettendolo in una situazione molto difficile. Nel progetto diretto da F. Gary Gray, torneranno in azione anche Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Elsa Pataky e Lucas Black. Nel lungometraggio reciteranno anche Jason Statham, Kurt Russell, Helen Mirren e Scott Eastwood.

