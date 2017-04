Famke Janssen sarà la protagonista del film Asher

Famke Janssen, star dei film dedicati agli X-Men, reciterà nel film Asher accanto a Ron Perlman, Richard Dreyfuss, Peter Facinelli e Nadine Velazquez.

Il progetto sarà diretto da Michael Caton-Jones e racconterà la storia di un membro del Mossad che si trasforma in un killer su commissione a New York. Quando una delle sue ultime missioni, che coinvolge una donna, non va come previsto, l'uomo dovrà prendere una decisione che gli cambierà la vita.

La sceneggiatura originale è stata scritta da Jay Zaretsky, mentre tra i produttori ci saranno Josh Crook, Adam Folk, Perlman e Brian Wilkins.

