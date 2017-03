Evangeline Lilly: "I film della DC si prendono troppo sul serio"

Cristiano Ogrisi

Il 2016 è stata un'annata difficile per il DC Extended Universe prodotto dalla Warner Bros. Sia Batman v Superman: Dawn of Justice sia Suicide Squad non sono stati affatto amati dalla critica e nonostante buoni numeri al box-office, il riscontro del pubblico è stato di una forte delusione. I prossimi due anni saranno ricchi di nuovi film in uscita, Wonder Woman, Justice League , Aquaman e The Batman, che proverà a far tornare i fan della DC dalla loro parte.

Evangeline Lilly, nota per la serie tv Lost e per il suo ruolo di Hope van Dyne nel franchise di Ant-Man della Marvel, ha dichiarato perché, secondo lei, i film DC non sono così tanto apprezzati:

"Chi sceglie Paul Rudd come supereroe in un film? Nessuno. Quindi quando mi hanno proposto Ant-Man ho pensato 'Fammi vedere chi sono questi tipi della Marvel e cosa fanno', e apparentemente facevano delle grandissime figate. Come ho fatto a perdermi questi team che fanno super-eroi grandiosi che non si prendono troppo sul serio?"

E quando le è stato chiesto un esempio di chi non si pone in questo modo verso i propri personaggi, l'attrice ha risposto "i film della DC". C'è da dire che i Marvel Studios sono stati criticati in passato per l'eccessiva ironia in alcuni dei suoi progetti, come The Avengers e Guardiani della Galassia. Mentre la DC dopo Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan ha tenuto un tono più drammatico, che alcune volte ha fatto impazzire la critica, come anche nel recente Logan - The Wolverine della Marvel. La responsabilità vera risiede nei registi e i fan della DC sanno che con Matt Reeves e James Wan le possibilità di portare una ventata di freschezza nell'universo dei cinecomic non mancheranno.

