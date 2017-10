Evan Rachel Wood: "Le donne non denunciano le violenze perché hanno paura"

Evan Rachel Wood, star di Westworld, ha condiviso online un video in cui commenta la situazione di Hollywood dopo lo scandalo che ha travolto il produttore Harvey Weinstein.

L'attrice da tempo sostiene la necessità di un cambiamento sociale e un anno fa aveva rivelato di essere stata vittima di violenza sessuale. Nel filmato ha quindi ricordato tutti i motivi per cui le donne non denunciano immediatamente quanto subito: "Non si sentono sicure, non si sentono abbastanza protette. Sono colpevole anche io di questo atteggiamento perché non ho dichiarato pubblicamente il nome di chi ha abusato di me".

Evan ha ricordato che denunciare richiede grande forza emotiva e anche molti soldi, come ha sottolineato spiegando che non ha rivelato i nomi perché è solo una persona che andrebbe contro qualcuno di molto potente, oltre al fatto che servirebbero molti soldi e dovrebbe affrontare delle forti conseguenze emotive, oltre a mettere a rischio la propria carriera.

Nel video la giovane star ricorda poi come alle volte quello che si subisce ti fa porta a rimanere in silenzio perché si è alle prese con un trauma, con la vergogna e persino i sensi di colpa: "Mi ci sono voluti sette anni dopo essere stata violentata per ammettere semplicemente quanto è accaduto, il fatto che fossi sconvolta e che avessi bisogno di aiuto".

La star ha quindi chiarito che se ha deciso di rimanere nel settore, anche se consapevole del trattamento riservato alle donne da buona parte delle persone che ci lavorano, è per un motivo preciso: "Hai un'opportunità migliore di combattere tutto questo dall'interno. Devi rimanere e combattere. Altrimenti vincono loro".

