Eva Green vicina ad accettare il ruolo di Lady Morte nel Marvel Cinematic Universe?

Da qualche giorno si susseguono online le voci di un possibile coinvolgimento di Eva Green nel Marvel Cinematic Universe.

L'attrice, secondo quanto riporta il sito ScreenGeek, starebbe concludendo le trattative con la produzione e sarebbe pronta ad accettare il ruolo di Lady Morte, personaggio creato per i fumetti da Carl Burgos.

L'affascinante star potrebbe quindi portare sul grande schermo l'entità astratta che rappresenta la controparte di Eternità, l'incarnazione di tutte le forme di vita esistenti nell'Universo. Morte, tra le pagine, è l'oggetto del desiderio di Thanos (interpretato sul grande schermo da Josh Brolin), impegnato a cercare di conquistare l'Universo e distruggere l'umanità per dimostrarle il suo amore, nonostante venga considerato inferiore.

Per ora la Marvel non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale riguardante la possibilità che Eva, recentemente protagonista nei cinema italiani con Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, entri nel cast dei suoi progetti, e non resta che attendere una conferma o una smentita.

Home News Eva Green vicina ad accettare il ruolo di Lady...