Escape Plan: Sylvester Stallone tornerà anche nel terzo film

La produzione di Escape Plan - Fuga dall'inferno ha annunciato che il franchise avrà un terzo capitolo e nel cast tornerà ancora una volta Sylvester Stallone con il ruolo del protagonista.

La conferma è stata annunciata da Randall Emmett e George Furla, co-fondatori e amministratori delegati di Emmett/Furla/Oasis Films.

Le riprese del secondo capitolo della storia si concluderanno questa settimana.

La sceneggiatura sarà scritta da Miles Chapman, già autore dei primi due lungometraggi, mentre Steven C. Miller sarà il regista del progetto.

Escape Plan 2 tornerà a focalizzarsi su Ray Breslin, esperto di sicurezza che nel primo film accettava di introdursi illegalmente in una struttura segreta e inaccessibile, venendo però ingannato e incastrato. Ray Breslin, una volta in carcere, collabora però con Emil Rottmayer per evadere da una delle prigioni più sicure mai costruite.

