Emma Watson, Jennifer Lawrence e Gal Gadot leggono tweet cattivi

La trasmissione Jimmy Kimmel Live! ha proposto un nuovo video in cui le celebrities del piccolo e grande schermo leggono i tweet più cattivi che le riguardano.

Tra le persone coinvolte ci sono ad esempio Gal Gadot che, nonostante sia Wonder Woman, non viene del tutto apprezzata per il suo fisico, Emma Watson e Kristen Bell che potrebbero avere qualche problema a stringere amicizia, Jeffrey Tambor che non viene riconosciuto dagli spettatori, Jake Gyllenhaal e Nikolaj Coster-Waldau che non sembrano particolarmente apprezzati dagli utenti dei social media, Jennifer Aniston che viene paragonata a un sacco di farina e Jennifer Lawrence che riceve dei commenti poco graditi sulla sua vita sessuale.

Ecco il video:

