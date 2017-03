Elle: la nostra video recensione del film con Isabelle Huppert

Valerio Di G.

La nuova videorecensione a cura di Alessia Starace ci parla del vincitore del Golden Globe come miglior film straniero, Elle di Paul Verhoeven. Il film con Isabelle Huppert, giustamente premiata per la sua splendida interpretazione, è la storia di Michelle che in seguito ad una violenza subita decide di non lasciarsi distruggere e prende così in mano la sua esistenza cercando di reagire e quindi vendicarsi. Il ritorno sulle scene del regista di Robocop e Atto di forza, dopo quasi un decennio di anonimato, è un gioiellino di scrittura costantemente in bilico tra commedia e thriller, impreziosito da prove attoriali in stato di grazia. Un tour de force coraggioso e spiazzante che affronta in maniera particolare un tema delicato come quello della violenza sessuale. Lasciamo ora la parola alla nostra Alessia Starace, ecco la videorecensione di Elle!

