Edgar Wright parla dei suoi film preferiti del 2017... finora!

Mentre Baby Driver - Il genio della fuga si prepara ad uscire il 7 Settembre nelle sale Italiane, il regista e sceneggiatore Edgar Wright durante un'intervista ha parlato dei suoi film preferiti del 2017 tra quelli che ha avuto modo di vedere fin'ora durante la produzione del suo film.

Wright interviene spesso sui social network commentando i film che più ha amato e un po' come Quentin Tarantino ogni tanto rilascia anche delle classifiche sui migliori film dell'anno. Ovviamente è presto per trattare argomenti simili, ma l'intervistatore non si è fatto sfuggire il momento.

Il regista de L'Alba dei morti dementi - Shaun of the Dead e Hot Fuzz ha dunque citato tre titoli: "Mi sono davvero divertito a vedere un horror francese chiamato Raw. Mi è piaciuto moltissimo Dunkirk che considero essere un lavoro fantastico. E poi i miei amici Emily V. Gordon e Kumail Nanjiani hanno realizzato questo film chiamato The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no che è davvero ottimo!". Ecco il breve filmato:

Baby Driver è la storia di un giovane prodigio della guida che lavora con dei ladri di banche. Dopo una rapina andata a male il gruppo dovrà riuscire a fuggire dalle molte persone che li vogliono morti in una corsa all'ultimo respiro. Nel cast del film troviamo Ansel Elgort nel ruolo di Baby e insieme a lui attori come Kevin Spacey, Jamie Foxx e Jon Hamm!

