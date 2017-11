Dustin Hoffman molestò Meryl Streep durante un'audizione negli anni '70?

Tra gli attori al centro delle accuse di molestie sessuali emerse in queste ultime settimane c'è anche il premio Oscar Dustin Hoffman, pubblicamente criticato da due donne per dei comportamenti irrispettosi e sgraditi avuti in passato.

Il magazine Slate ha ora ritrovato un vecchio articolo pubblicato nel 1979 dal magazine Time in cui Meryl Streep ricorda un aneddoto spiacevole avvenuto durante l'audizione per uno spettacolo diretto dalla star. Il premio Oscar aveva dichiarato: "E' arrivato da me e mi ha detto 'Sono Dustin - burp - Hoffman' e mi ha messo la mano sul seno. Ho pensato che fosse un maiale odioso".

Lo spettacolo teatrale dovrebbe essere All Over Town che ha debuttato alla fine degli anni Settanta a Broadway, quando Meryl aveva venticinque anni. I due attori hanno poi lavorato al film Kramer contro Kramer e sul set l'atmosfera non era delle migliori. In un articolo scritto da Michael Schulman per Vanity Fair si riportava infatti che Dustin aveva esagerato sul set schiaffeggiando la collega e facendo delle battute inopportune su John Cazale, il fidanzato dell'attrice che era morto da poco. Meryl si era quindi lamentata con il regista Robert Benson sottolineando che non poteva usare quei metodi con lei pur di ottenere la giusta intensità emotiva.

