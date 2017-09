Dunkirk: un video ci spiega una particolarità della colonna sonora di Hans Zimmer!

Tra gli aspetti più celebrati di Dunkirk, ultima fatica di Christopher Nolan, spicca sicuramente quello del sonoro, tanto che già sono in molti ad evocare un importante riconoscimento da parte dell'Academy per il montaggio e mixaggio sonoro. Hans Zimmer, autore della colonna sonora, ha infatto realizzato per l'atipico war movie di Nolan una serie di virtuosismi tecnici capaci di catturare lo spettatore amplificando così l'esperienza visiva del film.

Un video apparso su youtube spiega l'impiego nella colonna sonora di una particolare tecnica musicale chiamata Shepard Tones, tendenzialmente usata per ottenere una certa illusione del suono. Nolan e Zimmer hanno spesso optato per questa tecnica, ma è proprio in Dunkirk che lo shepard tone nell'esecuzione trova un ruolo a dir poco protagonista e in perfetta sincronia con l'atmosfera del film.

Nel filmato scopriamo anche altre situazioni in cui abbiamo avuto a che fare con questo richiamo sonoro senza magari accorgercene, come ad esempio nel brano Echoes dei Pink Floyd o in alcuni momenti della serie videoludica Super Mario Bros.! Ecco l'interessante video:

Nel cast di Dunkirk troviamo Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Harry Styles e Fionn Whitehead. Dunkirk è attualmente in sala!

