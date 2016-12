Dune: Denis Villeneuve in trattative con la produzione del reboot

Denis Villeneuve, dopo aver diretto da Blade Runner 2049, potrebbe occuparsi di un nuovo atteso progetto. Il regista sta infatti trattando con la Legendary per riportare sul grande schermo Dune, il reboot del grande classico di Frank Herbert.

Dune ha come protagonista Paul Atreides, la cui famiglia ha il controllo sul pianeta Arrakis e delle relative risorse naturali, particolarmente preziose. Quando Paul e la sua famiglia vengono traditi, è il giovane a guidare una ribellione per riconquistare il controllo sul pianeta.

Villeneuve aveva espresso pubblicamente qualche mese fa il desiderio di occuparsi del progetto per il grande schermo.

Il romanzo pubblicato per la prima volta nel 1965 era già arrivato sul grande schermo grazie a David Lynch e la nuova versione sarà prodotta da Thomas Tull, Mary Parent e Cale Boyter.

