Dumbo: Will Smith protagonista della versione live-action diretta da Burton?

Potrebbe essere Will Smith il protagonista della versione live-action di Dumbo che verrà diretta dal regista Tim Burton e racconterà la storia del simpatico elefantino.

Lo studio starebbe cercando di accelerare i tempi e girare a breve il progetto, la cui sceneggiatura è stata scritta da Ehren Kruger.

L'attore sta però per iniziare le riprese di Bad Boys For Life, il progetto della Sony Pictures diretto da Joe Carnahan che lo vedrà nuovamente protagonista accanto a Martin Lawrence; bisognerà quindi attendere per avere una possibile conferma del suo coinvolgimento nel progetto della Disney.

Smith è stato recentemente protagonista di Collateral Beauty e ha concluso da poco le riprese di Bright, diretto da David Ayer.

