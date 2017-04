Dumbo: Michael Keaton sarà il villain del remake di Tim Burton?

Dopo essersi calato nei panni e nelle piume di Vulture in Spider-Man: Homecoming, Michael Keaton starebbe per accostarsi a un altro celebre villain del cinema. L'attore potrebbe, infatti, tornare a collaborare con l'amico Tim Burton nella versione live action di Dumbo, classico Disney degli anni '40. Per Burton e Keaton questa sarebbe una reunion attesa fin dal 1992, anno di Batman - il ritorno.

Dumbo racconta la storia di un elefantino del circo deriso da tutti per via delle sue grandi orecchie. Quando la madre muore dopo aver tentato di proteggerlo, Dumbo si ritrova da solo e si mette in cammino insieme a un topolino. Il topo lo convince che, grazie a una piuma magica, Dumbo possa volare. La sceneggiatura della nuova versione è stata scritta da Ehren Kruger, anche produttore del progetto con Justin Springer.

Michael Keaton potrebbe affiancare Eva Green, Colin Farrell e Danny DeVito nel ruolo di colui che compra il circo dal personaggio di DeVito per usare l'elefantino volante allo scopo di arricchirsi.

