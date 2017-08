Don Winslow scriverà la sceneggiatura di The Last Good Heist

Lo scrittore Don Winslow ha acquisito i diritti per portare sul grande schermo il saggio The Last Good Heist: The Inside Story of The Biggest Single Payday In The Criminal History Of The Northeast.

L'autore si occuperà della sceneggiatura, mentre Shane Salerno sarà il produttore del progetto tramite la sua The Story Factory.

Il libro è stato scritto da Tim White, Randall Richard e Wayne Worchester e racconta la storia di quanto accaduto il 14 agosto 1975 quando otto rapinatori armati hanno attaccato una società che si occupava di pellami a Providence. I ladri rubarono ben 148 cassette di sicurezza, nascoste in una stanza segreta, che contenevano oro, soldi, monete preziose, gioielli e francobolli rari appartenenti alla mafia locale. Il bottino raggiungeva la cifra di circa 120 milioni di dollari.

Il film racconterà il furto, le indagini della polizia e la reazione dei mafiosi.

Winslow è cresciuto nell'area in cui si è verificato il famoso crimine.

