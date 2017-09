Diego Luna: i fan protestano per la sua partecipazione al film di Woody Allen

Diego Luna è entrato nei giorni scorsi far parte del cast del prossimo film diretto dal regista Woody Allen. Dopo le polemiche che nei giorni scorsi hanno avvolto Kate Winslet, "colpevole" secondo alcuni di aver difeso l'operato artistico di Allen e di Roman Polanski senza aver commentato le loro vicende personali, oggi i fan dell'attore messicano si sono mostrato molto delusi e arrabbiati per la scelta:

Diego Luna is joining the new Woody Allen movie? pic.twitter.com/nN0JGKHBWL — Luis Paez-Pumar (@lppny) 11 settembre 2017

When you're happy that Diego Luna is in a new movie but it's directed by Woody Allen. pic.twitter.com/axvJsUArmz — Denizcan Targaryen (@MrFilmkritik) 11 settembre 2017

Ohhhhhh noooooo. Diego Luna just squandered all that #StarWars goodwill by getting cast in child molester Woody Allen's next project :( — Donna Dickens (@MildlyAmused) 11 settembre 2017

ME, THROUGH CHOKED SOBBING: not...not diego luna too pic.twitter.com/M1HpadyqL1 — zoë owens (@punkrockzo) 11 settembre 2017

hi @diegoluna_ i really like your work but this latest announcement about woody allen is extremely disappointing and hurts a lot of people — yavin (@yavin_iv) 11 settembre 2017

Tra i protagonisti del progetto, la cui trama è ancora avvolta dalla segretezza, ci sono anche Jude Law, Selena Gomez, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Annaleigh Ashford, Rebecca Hall, Cherry Jones, Will Rogers e Kelly Rohrbach.

La distribuzione nei cinema americani del lungometraggio sarà curata da Amazon Studios, con cui il filmmaker aveva già collaborato in occasione di Café Society, della serie Crisis in Six Scenes e Wonder Wheel, che verrà presentato al New York Film Festival prima di debuttare nelle sale statunitensi l'1 dicembre.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Diego Luna: i fan protestano per la sua...