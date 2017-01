DGA 2017: tra i nominati Chazelle, Villeneuve, Miller e Lonergan

Il sindacato dei registi americani ha annunciato le nomination della 69esima edizione dei DGA Awards. Tra i candidati di questa edizione ci sono i registi dei film La La Land, Moonlight, Arrival e Manchester by the Sea, mentre tra gli esordienti anche Nate Parker per il lavoro compiuto con The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo e Tim Miller per Deadpool.

I vincitori verranno annunciati il 4 febbraio durante la cerimonia che si svolgerà a Los Angeles.

Ecco tutte le nomination:

Miglior Regista

Damien Chazelle - La La Land (Lionsgate)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Michael Beugg

First Assistant Director: Peter Kohn

Second Assistant Director: Paula Case

Assistant Unit Production Manager: Bart Lipton

Second Second Assistant Director: Brett Robinson

Additional Second Assistant Director: Dodi Rubenstein

Garth Davis - Lion - La strada verso casa (The Weinstein Company) Directorial Team:

First Assistant Director: Chris Webb

First Assistant Director: Ananya Rane (India Unit)

Second Assistant Directors: Mark Ingram (Australia Unit), Sunny Tiku (India Unit), KP Singh (India Unit), Shaunak Kapur (India Unit)

Barry Jenkins - Moonlight (A24)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Jennifer Radzikowski

Kenneth Lonergan - Manchester by the Sea (Amazon Studios and Roadside Attractions)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Declan Baldwin

First Assistant Director: Michael J. Moore

Second Assistant Director: David Blazina

Second Second Assistant Directors: Tim LaDue, Scooter Perrotta

Denis Villeneuve - Arrival (Paramount Pictures)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Stan Wlodkowski

First Assistant Director: Donald L. Sparks

Second Assistant Director: Brigitte Goulet

Second Second Assistant Director: Karine P. Labelle

Miglior regista esordiente

Garth Davis - Lion - La strada verso casa (The Weinstein Company)

Directorial Team:

First Assistant Director: Chris Webb

First Assistant Director: Ananya Rane (India Unit)

Second Assistant Directors: Mark Ingram (Australia Unit), Sunny Tiku (India Unit), KP Singh (India Unit), Shaunak Kapur (India Unit)

Kelly Fremon-Craig - The Edge of Seventeen (STX Entertainment)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Brendan Ferguson

Production Manager: Dan Clarke

First Assistant Director: James Bitonti

Second Assistant Director: Daniel Mansfield

Tim Miller - Deadpool (Twentieth Century Fox)

Directorial Team:

Unit Production Manager: John J. Kelly

First Assistant Director: James Bitonti

Second Assistant Director: Daniel Mansfield

Nate Parker - The Birth of a Nation (Fox Searchlight Pictures)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Mark Moran

First Assistant Director: Tomas Deckaj

Second Assistant Director: Mark C. Stevens

Second Second Assistant Director: Scott Bowers

Dan Trachtenberg - 10 Cloverfield Lane (Paramount Pictures)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Robert J. Dohrmann

First Assistant Director: Jason Blumenfeld

Second Assistant Director: Paul B. Uddo

Second Second Assistant Director: Jonathan M. Warren

Location Manager: Batou A. Chandler

Home News DGA 2017: tra i nominati Chazelle, Villeneuve,...