Deadpool 2: Wade Wilson è in difficoltà nelle nuove foto dal set

Le riprese di Deadpool 2 sono attualmente in corso, in vista di un arrivo nelle sale americane previsto per l'1 giugno 2018. Il protagonista sarà ancora una volta l'attore Ryan Reynolds nel ruolo del mercenario Wade Wilson.

Dal set arrivano ora, grazie al sito JustJared, nuovi scatti in cui si mostra la controfigura della star mentre interpreta un momento complicato per Wilson, essendo sospeso in aria e legato a un paracadute.

Ecco una delle immagini pubblicate online:

This #Deadpool stunt was filmed today which featured the leading character hanging from a parachute! See the pics: https://t.co/U9oAM2GiPc — JustJared.com (@JustJared) August 1, 2017

Deadpool 2, diretto da David Leitch, vede nel cast anche Zazie Beetz nella parte di Domino, Josh Brolin che interpreta Cable, Julian Dennison, e Jack Kesy che sarà il villain. Tra i ritorni sul set anche quelli di Morena Baccarin, Leslie Uggams, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

Home News Deadpool 2: Wade Wilson è in difficoltà nelle...