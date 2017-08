Deadpool 2: Ryan Reynolds svela il look di Josh Brolin nel ruolo di Cable

Ryan Reynolds continua ad aggiornare i fan dal set di Deadpool 2, le cui riprese sono attualmente in corso in vista di un arrivo nelle sale americane previsto per l'1 giugno 2018, con foto inedite e curiosità.

L'interprete del mercenario Wade Wilson, dopo le immagini promozionali di Domino, ha ora condiviso uno scatto che ritrae Cable, interpretato dall'attore Josh Brolin.

We all have that one, grumpy, heavily armed Uncle from the future. #PremiumCABLE #JoshBrolin pic.twitter.com/JV3yBIIPQH