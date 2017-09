Deadpool 2: Ryan Reynolds raccoglie fondi per le vittime degli uragani Harvey e Irma

Ryan Reynolds, durante le riprese di Deadpool 2, ha trovato il tempo per occuparsi della raccolta fondi per le vitttime degli uragani Harvey e Irma. Il disastro ambientale che sta colpendo gli Stati Uniti non è passato inosservato neanche agli occhi di Hollywood, con due tifoni che hanno distrutto case e vite. L'uragano Irma sta attraversando la Florida e centinaia di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Ora i personaggi pubblici stanno utilizzando i loro canali social per chiedere alla gente di donare qualcosa ai bisognosi, da un'offerta economica ad atti di volontariato. Ryan Reynolds ha indossato i panni del dissacrante supereroe per chiedere aiuto, con un linguaggio colorito che si addice perfettamente al personaggio:

Let's help Hurricanes Harvey and Irma to fuck off. Support https://t.co/hHom3JZZss or charity of your choice: https://t.co/Txcoiz8mYJ pic.twitter.com/iU43Fi6SOi — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 9 settembre 2017

Deadpool 2, diretto da David Leitch, può contare sul ritorno di Reynolds nel ruolo dell'irriverente mercenario e, accanto a lui, ci saranno Josh Brolin in quello di Cable, Zazie Beetz con la parte di Domino e Jack Kesy che sarà il villain. Tra i ritorni sul set anche quelli di Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

