Deadpool 2: nella nuova foto Cable sembra completamente pazzo

Il Cable di Josh Brolin non è il tipo d'uomo con cui ti sentiresti tranquillo chiuso in una stanza. Nella nuova immagine diffusa da Brolin vediamo Cable imegnato a specchiarsi e non è un'attività che qualcuno si sognerebbe di interrompere.

Josh Brolin torna ad anticipare il folle look del suo personaggio sui social per accrescere l'hype intorno a Deadpool 2. La nuova foto è uno scatto in bianco e nero in cui vediamo Cable col viso sporco (di sangue?) urlare contro se stesso in uno specchio rotto. Non sappiamo se a romperlo siano stati i suoi poteri psichici o la potenza del suo urlo.

Cable Porn #L2 #cableinsanity #cableswole #cablepowered #cableporn Un post condiviso da Josh Brolin (@joshbrolin) in data: 18 Set 2017 alle ore 08:07 PDT

Cable, alias Nathan Sanders, è un mutante con abilità psichiche generato da un clone di Jean Grey clone e da Scott Summers. A quanto prevediamo il mutante darà del filo da torcere a Deadpool (Ryan Reynolds).

Deadpool 2 approderà al cinema il 1 giugno 2018.

