Deadpool 2: il sequel di David Leitch introdurrà l'X-Force

Cristiano Ogrisi

I Marvel Studios hanno scosso l'industria del film con l'uscita di The Avengers, creando la necessità di creare diversi universi condivisi, che non sempre però hanno raggiunto i risultati sperati. Ora Deadpool può gettare le basi per il mondo degli X-Force.

Deadpool 2 vedrà l'ingresso in scena di Cable e Domino, mentre pare che Deadpool 3 si legherà direttamente all'X-Force, o come precursore ufficiale o come progetto parallelo. I fan si sono allarmati per la notizia, temendo che i film su Wade Wilson saranno rovinati per lanciare il nuovo franchise.

Gli sceneggiatori di Deadpool 2, Rheet Reese e Paul Wernick, hanno commentato questa possibilità di toccare un mondo condiviso con altri supereroi:

"C'è una responsabilità verso l'universo X-Force, e credo che i fan non saranno delusi in Deadpool 2, il suo scopo non è quello di introdurre la X-Force, ma probabilmente la introdurrà."

Wernick ha aggiunto parole che tranquillizzeranno i fan del supereroe interpretato da Ryan Reynolds:

"Vogliamo raccontare la miglior storia di Deadpool che possiamo. Credo che abbiamo però una responsabilità verso un universo più grande e dobbiamo iniziare a mettere i pezzi al posto giusto. Qualcuno di questi film sembra stracolmo di responsabilità, dovendo stabilire diciotto cose diverse, e noi vogliamo evitare di rovinare noi stessi. Vogliamo suggerire alcune cose, vogliamo programmare alcuni personaggi e vogliamo dare qualche accenno, ma siamo molto molto coscienti di voler fare un film su Deadpool."

