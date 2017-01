Daisy Ridley star del film A Woman of No Importance

La Paramount Pictures ha acquistato i diritti per portare sul grande schermo il libro A Woman of No Importance e ha scelto Daisy Ridley come protagonista del progetto.

Tra le pagine si racconta la storia dell'ereditiera americana e spia Virginia Hall, alle prese con il tentativo di entrare nell'American Foreign Services prima dell'inizio della seconda Guerra Mondiale. La donna venne respinta a causa di pregiudizi sessuali e della sua disabilità (aveva perso parte di una gamba a causa di un incidente mentre era a caccia). Virginia lavorò quindi durante il conflitto collaborando con l'intelligence britannica ed era poi entrata a far parte dell'OSS, organizzazione che ha preceduto la fondazione della CIA.

Daisy è attualmente impegnata nelle riprese di Murder on the Orient Express e sarà protagonista a dicembre con Star Wars: The Last Jedi.

