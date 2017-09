Da una storia vera: il trailer del film con Eva Green ed Emmanuelle Seigner

Dopo la presentazione al Festival di Cannes, Da una storia vera, il nuovo film diretto dal regista Roman Polanski, debutterà sugli schermi francesi a novembre.

In attesa della distribuzione nei cinema, la Mars Films ha diffuso il primo trailer del lungometraggio ispirato al romanzo scritto da Delphine de Vigan con protagoniste Emmanuelle Seigner, nel ruolo di una scrittrice in crisi, ed Eva Green, in quello di una donna che entra pericolosamente nella sua vita.

La sceneggiatura del film è stata scritta in collaborazione con Olivier Assayas.

Ecco il trailer:

