Da Tarantino a Michael Bay, ecco come sarebbero le loro video ricette!

I video tutorial per realizzare spettacolari e gustose ricette sono diventati una presenza immancabile sui social media e sulle piattaforme di streaming video, senza dimenticare gli show dedicati agli chef e al cibo diventati incredibilmente popolari negli ultimi anni.

Il regista e "food artist" David Ma ha ora realizzato una serie di brevi filmati in cui utilizza lo stile visivo di nomi famosi come Wes Anderson, Alfonso Cuarón, Quentin Tarantino e Michael Bay per dare consigli agli aspiranti cuochi.

Ma, parlando del progetto, ha dichiarato: "L'ho creato per portare un po' di fascino, irriverenza e leggerezza nel fin troppo conosciuto mondo delle ricette video".

