Da Il portiere di notte a L’altra metà della storia: i grandi ruoli di Charlotte Rampling (VIDEO)

Fresca di Coppa Volpi alla Mostra di Venezia per l'intensa interpretazione in Hannah di Andrea Pallaoro, Charlotte Rampling è una diva evergreen. L'attrice inglese, classe 1946, è da decenni una delle icone del cinema d'autore, ma non teme di sperimentare comparendo in pellicole coraggiose dirette da autori giovani.

Leggi anche: Da Il portiere di notte a L'altra metà della storia: i grandi ruoli di Charlotte Rampling

Da Il portiere di notte a Sotto la sabbia, dall'elegante 45 anni a Le chiavi di casa, Charlotte Rampling non teme sfide e ha imposto la sua immagine iconica sul grande schermo con interpretazioni indimenticabili. In occasione dell'arrivo al cinema di L'altra metà della storia, trasposizione del romanzo di Julian Barnes Il senso di una fine, diretto da Ritesh Batra, Movieplayer.it vi invita a ripercorrere i ruoli più significativi della sua incredibile carriera nel video che trovate di seguito.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Da Il portiere di notte a L’altra metà della...