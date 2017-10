Creed II, Sylvester Stallone alla regia del sequel!

A sorpresa Sylvester Stallone ha annunciato che sarà lui a dirigere, e produrre, Creed II, sequel dell'hit con Michael B. Jordan Creed - Nato per combattere.

Stallone ha diffuso la notizia via social postando su Instagram una foto sua e di Michael B. Jordan con la scritta "Non vedo l'ora di dirigere e produrre l'incredibilmente talentuoso Michael B. Jordan in CREED 2 l'anno prossimo... Ancora un round! #Creed2 #mgm #fighting #workout #exercise #boxing".

Looking forward to directing and Producing The incredibly talented Michael B Jordan in CREED 2 next year ... One more Round ! #creed2 #mgm #fighting #workout #exercise #boxing Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: 9 Ott 2017 alle ore 17:59 PDT

Creed - Nato per combattere è stato diretto da Ryan Coogler ed era incentrato sulla lotta del figlio di Apollo Creed, Adonis, per emergere nel mondo della boxe. Stallone è tornato nei panni di Rocky Balboa, mentore del giovane pugile.

Creed si è trasformato rapidamente in un successo di pubblico incassando 173 milioni di dollari e Stallone ha ricevuto una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista, conquistando il Golden Globe nella stessa categoria.

