Constantine: primo sguardo alla serie animata al New York Comic Con!

La serie live action non ha avuto il successo sperato e adesso il detective dannato Constantine farà ritorno in versione animata. Il New York Comic Con ci ha fornito un assaggio dello show doppiato da Matt Ryan, interprete della serie NBC in onda per una sola stagione. Constantine sarà composta di cinque o sei episodi della durata di 10 minuti ciascuno e arriverà nel corso del 2018.

La serie, prodotta da Warner Bros. Animation e Blue Ribbon Content, torna a narrare le avventure di John Constantine, cacciatore di demoni e maestro dell'occulto. Grazie alla sua arguzia e a un'approfondita conoscenza delle arti oscure, Constantine ce la metterà tutta per proteggere gli innocenti combattendo le minacce soprannaturali in equilibrio tra il bene e il male.

La serie animata Constantine è prodotta da David S. Goyer, Greg Berlanti, Sarah Schechter e Butch Lukic.

