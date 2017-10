Legends of Tomorrow: Matt Ryan comparirà nei panni di John Constantine

Dopo la cancellazione della serie NBC Constantine, The CW aveva anticipato che Matt Ryan sarebbe tornato a indossare i panni del detective maledetto John Constantine in un episodio di Arrow. Adesso scopriamo che la sua presenza non si limiterà a questa comparsata. L'esperto di soprannaturale comparirà anche in due episodi di Legends of Tomorrow in onda nel 2018.

Lo showrunner Phil Klemmer ha rivelato: "La sua apparizione nell'episodio 310 coinvolgerà una rivisitazione della quarta stagione di Arrow e gli eventi che seguono il finale di quella stagione, un confronto col cattivo di Legends of Tomorrow, di cui finora conosciamo solo il nome, Mallus, alcune sequenze di sesso bollente e Damien Darhk (Neil McDonough), come potremmo realizzare un episodio sulla magia nera senza Damien Darhk? L'episodio promette di essere spaventoso, ci ispireremo a un incrocio tra The Exorcist e Qualcuno volò sul nido del cuculo. Possessione demoniaca in un istituto per malattie mentali. Come non amarlo?"

Prossimamente il personaggio di John Constantine avrà anche una serie tv animata a lui dedicata, intitolata Constantine, doppiata proprio da Matt Ryan che approderà sulla piattaforma digitale CW nel corso del 2018.

