Claudio Simonetti compositore per The Anthithetis, opera prima di Francesco Mirabelli

Sarà composta di Claudio Simonetti, storico collaboratore di Dario Argento, la traccia principale del film The Antithesis, l'opera prima del regista Francesco Mirabelli che avrà come protagonista Crisula Stafida.

Alle sue note si aggiungeranno anche quelle della band metal Ancestral, che concede brani tratti dall'ultimo album Master of fate.

Il film, che vede anche la partecipazione dell'attrice goriziana Karolina Černic e della Scream Queen di Fulci Marina Loi, è pronto per la distribuzione che lo porterà nelle sale con tutta probabilità prima di Natale.

La sinossi del lungometraggio anticipa: Una giovane geologa, su delega di un architetto, va a soggiornare in una villa nella quale si verificano fenomeni anomali dovuti a sbalzi termici esorbitanti. Una volta stabilitasi nella dimora, la ricercatrice si ritroverà catapultata in un vortice di orrore e delirio...

