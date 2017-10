CinePalium Fest 2017: a Palo del Colle va in scena il cinema internazionale

Cinque giorni dedicati al cinema internazionale; una cupola geodetica detta "l'astronave" dove verranno proiettati più di 60 lungometraggi; quattro location nel centro città all'ombra de "lo Spione", il campanile romanico di Santa Maria La Porta; più di sedici film in corsa per aggiudicarsi gli otto premi in palio con una giuria composta da critici, attori e registi provenienti da tutto il mondo: questi i numeri della prima edizione di CinePalium Fest, il festival cinematografico di Palo del Colle (BA), in programma dal 14 al 18 novembre 2017.

E' "identità" la parola chiave della prima edizione della rassegna, che si aprirà martedì 14 novembre con l'intervento di Andrea Sartoretti, Nastro d'argento e volto delle serie TV Boris e Romanzo criminale - La serie.

Mentre la maratona di proiezioni si inaugurerà con Monte, capolavoro del presidente onorario del festival Amir Naderi, presentato alla 73° Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Tra i maggiori esponenti del neorealismo di Teheran, Naderi non sarà l'unico ospite di prestigio proveniente dall'Iran: sarà infatti presente, in veste di presidente della giuria "Filmmakers INPuglia", anche Bahman Maghsoudlou, regista indipendente, celebre penna della critica cinematografica mondiale e membro del PEN American Center, la prestigiosa organizzazione letteraria che ha annoverato tra i suoi anche i Nobel Steinbeck e Mann. I due attesi ospiti condividono un passato di esilio intellettuale: entrambi censurati nel proprio paese d'origine flagellato dall'intolleranza e ancora oggi terra di scontri e controversie, Naderi e Maghsoudlou saranno testimoni del valore positivo della contaminazione culturale e dell'intreccio di identità.

Tre le sezioni in gara: la sezione ufficiale, rivolta a lungometraggi sul tema dell'identità; la sezione Filmmakers INPuglia, rivolta a cortometraggi girati in Puglia; la sezione dedicata ai giovani sceneggiatori tra i 18 e i 29 anni, rivolta a sceneggiature inedite per cortometraggi a tematica libera cha vedano la Puglia come fulcro narrativo. Otto commissioni assegneranno ai vincitori altrettanti premi, tra cui il premio della critica assegnato dal SNCCI; il premio "Sun Film Group"; il premio assegnato dalla Confindustria e il premio "Agiscuola". La giuria della sezione ufficiale sarà presieduta da Jonathan Rosenbaum, tra i più autorevoli critici americani, penna del Chicago Reader e tra i collaboratori di Cahiers du cinéma. Sarà proprio il presidente di giuria Rosenbaum a consegnare al film vincitore "Lo Spione d'Argento", primo premio in palio per la sezione ufficiale. Le premiazioni si svolgeranno sabato 18 novembre a partire dalle 19 nel geoide in piazza Santa Croce.

E ancora, tre masterclass a cui saranno dedicate altrettante retrospettive, tenute da Zelimir Zilnik, regista serbo e vincitore dell'Orso d'oro al 19° Festival di Berlino (15 novembre, ore 20.30); Renato Berta, collaboratore di mostri sacri della Nouvelle Vague come Eric Rohmer e Jean-Luc Godard e direttore della fotografia de Il giovane favoloso e la chiusura del festival a cura del collettivo di registi Malastrada, con una speciale lezione pensata come una vera e propria live performance (18 novembre, ore 20.30).

Spazio anche ai focus sull'industria cinematografica e sul mercato dei finanziatori con CinePalium Film Market: una serie di momenti dedicati a professionisti e addetti ai lavori per condividere esperienze e creare un network imprenditoriale e un polo di riferimento. Si parte con Lavorare ad un film. Dall'idea alla distribuzione con gli interventi del presidente della delegazione Puglia della FICE, Federazione italiana Cinema d'essai, Pietro Salerno, di Cesare Fragnelli e di Patrizia Fersurella (15 novembre, ore 10.30). Si prosegue con l'approfondimento Cinema e multimedialità a cui interverranno il vicedirettore di Bif&st, Marco Spagnoli, Giovanni D'Aloia e Beppe Attene (16 novembre, ore 10.30). Seguirà la tavola rotonda Product placament, tax credit ed equity crowdfundingcon la partecipazione di Maurizio Sciarra, presidente di AFC, Apulia film commission, Massimiliano Acerra e Paolo Monaci (17 novembre, ore 10.30) per concludere con l'incontro a temaProduzione e distribuzione del cinema indipendente con Donatello Fumarola, Giulia Derosa e Francesco Bonelli (18 novembre, ore 10.30).

Protagonista anche la musica con i concerti dei Keaton, trio bolognese di Carota de Lo Stato Sociale, tra indierock e techno (14 novembre, ore 22.30), e l'originale show dei Bamboo, ensemble che suona sul palco strumenti "extra-musicali": dai bidoni alle pentole; dagli spazzolini elettrici alle pistole giocattolo (16 novembre, ore 22.30).

E ancora cinema per tutti: dal 15 al 17 novembre, infatti, saranno proiettati alcuni lungometraggi selezionati dal SNCCI (ore 18) e la selezione dedicata ai bambini, il CinePalium Kids, tra film d'animazione e live action per i più piccoli (ore 9). Concluderà la kermesse la proiezione speciale a cura di Sun Film Group di "Lola + Jeremy", opera prima di July Hygreck (18 novembre, ore 16.30). Una produzione italo-francese distribuita da Sun Film Group in uscita nelle sale il 9 novembre 2017 che sarà presentata nella sezione Kino Panorama Italia di Alice nella Città alla prossima Festa del Cinema di Roma

